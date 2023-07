Les news du 18 Juillet 2023 News Les news du 18 Juillet 2023 Move » (Lien direct) MOVE (Hardcore, USA) sortira son premier album intitulé Black Radical Love le 11 août prochain via Triple B Records. Après "Imperialist Reign" et "Summer Trend" en voici un troisième extrait avec le titre "1,000,000 Experiments" :



01. Double Death (featuring Aaron Heard)

02. Imperialist Reign (YouTube)

03. Statement: Lee Lee

04. Trojan Horse

05. Summer Trend (featuring Kayla Philips, River Elliott) (YouTube)

06. Ode To The Pit (featuring Gjared Robinson AKA Balaram Shakti Das)

07. Statement: Deja

08. For All Not One (featuring Christine Cadette)

09. Comrade

10. 1,000,000 Experiments

11. Ascent

12. Black Radical Love





