»

(Lien direct) BLOOD OATH (Death Metal, Chili) sortira son premier long-format Lost in Eternal Silence le 15 septembre chez Caligari Records (CD & K7) et Raise the Dead (LP). Tracklist :



1. Beyond the Dimensional Gates

2. Sanctuary of Souls

3. Fateful Existence

4. The Sacrifice

5. Singularity

6. Reflections of Darkness

7. The Journey Into the Depths

8. Lost in An Eternal Silence



Lost In An Eternal Silence de BLOOD OATH