(Lien direct) AUGURIUM (Death Metal, Canada) a mis en ligne le titre "Phantom Parallax" extrait de son nouvel album Unearthly Will à venir le 25 août en auto-production. Tracklist :



1. Inquisition of the Possessed - 3:15

2. Phantom Parallax - 3:15

3. Sanguine - 2:58

4. Ancient Grimoire - 4:27

5. Inceptus Mysteria - 3:17

6. Unearthly Will 2:53

7. As Above... So Below - 3:19

8. Invictus - 3:49



Durée totale : 27:16