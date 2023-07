»

(Lien direct) SPELLSWORD (Black Metal, Portugal) a dévoilé le titre "A Dark Being In The Shadows" issu de son premier long-format Night Of The Grail. Sortie le 28 juillet sur Nox Liberatio Records. Tracklist :



Knights Of Woden

Witches’ Hammer

Covenant with the One Eyed

The Elk of Lonetal

Castle Montsalvat

Knights Of Woden (Corrupted)

Revel in Red

A Dark Being in the Shadows

Night Of The Grail

Longinus and Gungnir