(Lien direct) EMPIRE OF DISEASE (Melodic Death Metal, Espagne) sortira son nouveau disque Shadows in the Abyss le 7 novembre sur Xtreem Music. Tracklist :



1. The Valley

2. Time For a New Era

3. Ghost of the Pasta

4. Digging Our Graves

5. The Game

6. Dark Side of the Soul

7. From the Depths

8. Scum

9. Shadows in the Abyss