(Lien direct) URAL (Thrash Metal, Italie) rejoint Xtreem Music pour la sortie le 10 octobre de son nouvel opus Psychoverse. Tracklist :



1. Drag me to the Wolves

2. Heritage

3. Nightmare

4. Blood Red Sand

5. Fall of the One World

6. Uncanny Valley

7. Carousel of Hell

8. 66.6 F.M.