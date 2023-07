»

(Lien direct) STORTREGN (Black/Death Mélodique, Suisse) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Finitude qui sortira le 13 octobre via The Artisan Era. L'ensemble se découvre ici :



1. Finitude

2. A Lost Battle Rages On

3. Xeno Chaos

4. Cold Void

5. Rise Of The Insidious

6. Omega Axiom

7. De Inferno Solis

8. The Revelation