(Lien direct) WAYFARER (Atmosphérique Black/Folk, Etats-Unis) a mis en ligne le tracklisting et un premier extrait de son prochain album intitulé American Gothic qui sortira le 27 octobre via Profound Lore Records. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. The Thousand Tombs Of Western Promise

2. The Cattle Thief

3. Reaper On The Oilfields

4. To Enter My House Justified

5. A High Plains Eulogy

6. 1934

7. Black Plumes Over God’s Country

8. False Constellation



