(Lien direct) MY LAMENT (Doom/Death, Belgique) propose une "lyric video" pour le titre "November" figurant sur son nouvel opus The Season Came Undone prévu le 22 septembre chez Ardua Music. Tracklist :



1. Everything Goes to Waste

2. My Mausoleum

3. Fallacy

4. Like Fallen Rain

5. Oh, Fall

6. Dying of the Light

7. Like Something Almost Being Said (Instrumental)

8. November

9. Life Will Be the Death of Me (2023 Remaster)