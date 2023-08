»

(Lien direct) BLACK PESTILENCE (Black/Punk/Noise, Canada) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "The Devil’s Connection" extrait de son nouvel opus Chaotic Wisdom à venir le 8 septembre en auto-production. Tracklist :



1. Mortal Rift (3:29)

2. A Life of Evil (3:06)

3. The Devil’s Connection (3:29)

4. Chaos and Carnality (3:18)

5. Aspect of Darkness (3:06)

6. Infernal Might (feat. Mark Russell) (2:35)

7. Animus (5:50)



Durée totale : 24:53