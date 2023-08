»

(Lien direct) SANGDRAGON (Symphonic Black/Death, France) sortira un double album intitulé Hierophant le 21 octobre sur Wake Up Dead Records (distribution Season of Mist pour la France et la Belgique) et Meuse Music Records pour le reste du Monde. Les détails :



CD1 The Black Dragon (Symphonic Death Metal)



Curse Of Desert

Let The Fire Speak

I Proudly March To Die

War Is War

Carnal Legacy

Under My Stigmata

Frozen Fear



CD2 The White Dragon (Dark Medieval Folk)

Cernunnos

Winged Blade (med' version)

Behind The Mist

Tvern

Majesty

Snow

Sweet Frozen Fear

Back To Elysium