»

(Lien direct) ANGELUS APATRIDA (Thrash, Espagne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son prochain album Aftermath prévu pour le 20 octobre via Century Media. L'ensemble se découvre ici :



1. Scavenger

2. Cold

3. Snob

4. Fire Eyes

5. Rats

6. To Whom It May Concern

7. Gernika

8. I Am Hatred

9. What Kills Us All

10. Vultures And Butterflies