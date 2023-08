»

(Lien direct) ASAGRAUM (Trve Black Metal Mélodique, Norvège/Pays-Bas) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Veil Of Death, Ruptured qui sortira le 20 octobre via Edged Circle Productions. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Ignem Purificat Lilitu

2. Fearless Dominance

3. Opus Ad Errantem

4. De Verloren Tijd

5. Impure Fire

6. Veil Of Death, Ruptured

7. Opus Ad Aeternum

8. De Waanzin Roept Mijn Naam