(Lien direct) MOONLIGHT SORCERY (Black Metal Ultra-mélodique, Finlande) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son album Horned Lord Of The Thorned Castle qui sortira le 29 septembre via Avantgarde Music. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. To Withhold The Day

2. In Coldest Embrace

3. The Secret Of Streaming Blood

4. Yönsilmä

5. Vihan Verhon Takaa

6. The Moonlight Dance Of The Twisted Jester’s Blood-Soaked Rituals

7. Fire Burns The Horizon

8. Into The Silvery Shadows Of Night

9. Suden Tie (Wolven Hour Part II)



Horned Lord of the Thorned Castle de Moonlight Sorcery