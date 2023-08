»

(Lien direct) MARTYRDOOM (Death Metal, Pologne) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album As Torment Prevails qui sortira le 23 octobre via Memento Mori. L'ensemble se découvre ici :



1. Voidcreeper

2. 93

3. Katatonic Ascension Of Cirrhosis

4. Purtenance

5. Shedding Of The Soul

6. Torment

7. Festering Existence

8. Garden Of Flesh

9. In The Grip Of Winter (AUTOPSY Cover)