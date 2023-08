»

(Lien direct) MINISTRY (Metal indus, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son prochain album HOPIUMFORTHEMASSES prévu pour le 1er Mars via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ici :



1. B.D.E.

2. Goddamn White Trash

3. Just Stop Oil

4. Aryan Embarrassment

5. TV Song 1/6 Edition

6. New Religion

7. It's Not Pretty

8. Cult of Suffering

9. Ricky's Hand