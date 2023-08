»

(Lien direct) SINNERY (Thrash Metal, Israël) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Somber" extrait de son nouvel EP Below The Summit à venir le 29 septembre sur Exitus Stratagem Records. Tracklist :



1. Somber - 3:27

2. An Ode (Knife Of Erato) - 5:16

3. We Just Want You To - 0:21

4. Share This - 2:19

5. Serene - 5:13



Durée totale : 16:38