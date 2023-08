Les news du 22 Août 2023 News Les news du 22 Août 2023 Serpents Oath - Farscape - Besra - Ecocide - Chorosia - Sinnery » (Lien direct) SERPENTS OATH (Black Metal, Belgique) a signé sur Odium Records pour la sortie en fin d'année d'un nouvel album.

» (Lien direct) FARSCAPE (Thrash Metal, Brésil) a dévoilé le morceau-titre de son nouveau disque Purged and Forgotten prévu le 22 septembre sur Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Purged and Forgotten

2. Leucotomy

3. The Last Solstice

4. Backing From the Hole

5. Miss Violence

6. Captivity of Souls

7. Vengeance of the Forgotten





» (Lien direct) BESRA (Avant-garde/Sludge/Post-Metal, Finlande) sortira son nouvel opus Transitions le 29 septembre sur Suicide Records. Tracklist :



01. Sentinels

02. Sanguine

03. Prison without Locks

04. Landscapes

05. Valor

06. Cries & Lamentations





» (Lien direct) ECOCIDE (Death/Thrash, Pays-Bas) sortira son nouvel album Metamorphosis le 23 octobre chez Memento Mori. Tracklist :



1. Prologue

2. Metamorphosis

3. Terminus

4. Corrupted Reality

5. On the Shores of Madness

6. Vortex Singularity

7. Transcendence of the Mind

8. The Flayed

9. Amongst the Tombs





» (Lien direct) CHOROSIA (Progressive Sludge/Post-Metal, Autriche) sortira un nouvel EP intitulé Stray Dogs le 15 septembre via Grazil Records et Kvlt und Kaos Productions. Tracklist :



1. Stray Dogs

2. The Shrike (Fire Assault)

3. Tintinnabula

4. Reflections

5. Hands, Switchblades, and Vile Vortices





» (Lien direct) SINNERY (Thrash Metal, Israël) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Somber" extrait de son nouvel EP Below The Summit à venir le 29 septembre sur Exitus Stratagem Records. Tracklist :



1. Somber - 3:27

2. An Ode (Knife Of Erato) - 5:16

3. We Just Want You To - 0:21

4. Share This - 2:19

5. Serene - 5:13



Durée totale : 16:38





