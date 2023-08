»

(Lien direct) MYRKUR (Folk ASMR, Danemark) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album Spine prévu pour le 20 octobre via Relapse Records. L'ensemble est à découvrir ici :



1. Bålfærd

2. Like Humans

3. Mothlike

4. My Blood Is Gold

5. Spine

6. Valkyriernes Sang

7. Blazing Sky

8. Devil In The Detail

9. Menneskebarn