(Lien direct) VERTEBRA ATLANTIS (Death Metal, Italie), groupe mené par GG de Cosmic Putrefaction, sortira son prochain album, intitulé "A Dialogue With The Eeriest Sublime" , le 20 Octobre prochain chez I, Voidhanger Records. Tracklist, pochette, et un premier extrait sont à découvrir :



1. Into Cerulean Blood I Bathe

2. Frostpalace Gloaming Respite 06:21

3. Drown In Aether, Sovereign Of Withered Ardor

4. Cupio Dissolvi

5. In Starlike Ancient Eyes

6. Desperately Ablaze, From The Lowest Lair

7. A Dialogue With The Eeriest Sublime



A Dialogue With The Eeriest Sublime de VERTEBRA ATLANTIS