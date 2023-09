»

(Lien direct) SHRAPNEL STORM (Death Metal, Finlande) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album Silo qui sortira le 6 octobre via Great Dane Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Silo

2. Wastelands

3. Justice And Glory

4. Only Snake Here Is You

5. Alive Ammunition

6. Bring Me The War

7. Conquering The Gods

8. Icon Of Destruction

9. Obey and Perish

10. Kinslayer

11. This Is Where I Fell