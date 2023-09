Les news du 4 Septembre 2023 News Les news du 4 Septembre 2023 Sadus - Berzerker Legion - Sühnopfer » (Lien direct) SADUS (Thrash, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son album nouvel The Shadow Inside prévu pour le 17 novembre via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ici :



1. First Blood

2. Scorched And Burnt

3. It’s The Sickness

4. Ride The Knife

5. Anarchy

6. The Devil In Me

7. Pain

8. No Peace

9. New Beginnings

10. The Shadow Inside





» (Lien direct) BERZERKER LEGION (Death Mélodique, International) a dévoilé le tracklisting de son nouvel opus Chaos Will Reign qui sortira le 27 octobre via Listenable Records.



1. Chaos Will Reign

2. Choirs Of Anguish

3. Nihilism Over Empathy

4. Towards Oblivion

5. This Is The End

6. Damnation

7. Eternal Void

8. Worship All That Is dead

9. Shepherds Of War

10. From The Darkness Inside

11. War Chant

» (Lien direct) SÜHNOPFER (Black Metal, France) a dévoilé un extrait de son nouvel album Nous Sommes d'Hier qui sortira le 6 octobre via Debemur Morti Productions. "D.S.F.R." se découvre ci-dessous :





