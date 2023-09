»

THIRD STORM (Black/Death, Suède) sortira son nouveau disque The Locust Mantra le 6 octobre sur Chaos Records. Tracklist :



1. The Clandestine Gospel

2. Mater Pest

3. Demigod Doctrine

4. World Infernal

5. When Noble Hearts Failed

6. Inescapable Echoes of War

7. Alter Omega

8. In the Garden of Crystallized Souls

9. Dawn of the Fearmongers