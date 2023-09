»

BULLETBELT (Black/Thrash, Nouvelle-Zélande) a publié une vidéo pour le morceau "Cosmic" extrait de son nouvel opus Burn It Up qui sort le 22 septembre sur Impaler Records. Tracklist :



1. Burn It Up

2. Arminius 04:25

3. City of One

4. No Afterlife

5. Burn the Witch

6. Incendium Magnum Romae

7. Cosmic

8. House of Death