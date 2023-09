»

(Lien direct) REAPING DEATH (Death Metal, France) vient de sortir (pour le moment au seul format numérique) sa première démo deux titres via le label Unholy Domain Records. Intitulée Hypnomorphosis celle-ci sera bientôt disponible en cassette et est à découvrir en intégralité ci-dessous :



"Hypnomorphosis" Tape PRE-ORDER open soon! de REAPING DEATH (Fra)