(Lien direct) FALLEN UTOPIA (Death Metal, Autriche) propose une vidéo pour le morceau "What My Soul Recoils My Tongue Shall Tell" tiré de son nouvel opus Ruin qui sort le 11 novembre. Tracklist :



01. What My Soul Recoils My Tongue Shall Tell 05:25

02. Artificial Life Creation

03. Regicide

04. Interlude

05. The Work of Giants

06. The Curse of Akkad

07. Entering Utopia

08. My Name Is Legion; For We Are Many

09. Meister Frantz, Executioner of Nuremberg

10. The Drought