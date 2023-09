»

(Lien direct) WATAIN (Black Metal, Suède) a mis en ligne le tracklisting et un extrait de son album live intitulé Die In Fire Live In Hell qui sortira le 3 novembre via Nuclear Blast, et qui a été enregistré à Stockholm l'an dernier. L'ensemble se découvre ici :



1. Ecstasies In Night Infinite

2. Black Salvation

3. The Howling

4. Black Flames March

5. Reaping Death

6. Devil’s Blood

7. Serimosa

8. Not Sun Nor Man Nor God

9. Before The Cataclysm

10. The Return Of Darkness And Evil

11. Nuclear Alchemy

12. Malfeitor