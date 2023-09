Les news du 19 Septembre 2023 News Les news du 19 Septembre 2023 Abominated - Sorcerer » (Lien direct) ABOMINATED (Death Metal, Pologne) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son album Traumatic Putrefaction qui sortira le 22 septembre via Godz Ov War Productions. L'ensemble se découvre ici :



1. Forbidden Pleasures Of Self-Immolation (Opus Magnum .44)

2. Stench Of Life

3. Vile Mutated Mass

4. Merciless Aggression

5. Sacrificial Defilement

6. Traumatic Putrefaction

7. Senseless Barbaric Insemination

8. Blasphemous Convocation

9. Slave To Depravity









» (Lien direct) SORCERER (Heavy/Doom, Suède) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album Reign Of The Reaper qui sortira le 27 octobre via Metal Blade. L'ensemble se découvre ici :



1. Morning Star

2. Reign Of The Reaper

3. Thy Kingdom Will Come

4. Eternal Sleep

5. Curse Of Medusa

6. Unveiling Blasphemy

7. The Underworld

8. Break Of Dawn





