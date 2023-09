Les news du 20 Septembre 2023 News Les news du 20 Septembre 2023 The Obsessed - Sulphur Aeon - Hegeroth - Gods of Gaia » (Lien direct) THE OBSESSED (Doom, Etats-Unis) a mis en ligne le tracklisting de son nouvel album Gilded Sorrow qui sortira le 10 décembre r via Ripple Music. Un premier extrait sera prochainement dévoilé...



1. Daughter Of An Echo

2. It’s Not OK

3. Realize A Dream

4. Gilded Sorrow

5. Stoned Back To The Bomb Age

6. Wellspring – Dark Sunshine

7. Jailine

8. Yen Sleep

9. Lucky Free Nice Machine

» (Lien direct) SULPHUR AEON (Death Metal, Allemagne) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album Seven Crowns And Seven Seals qui sortira le 13 octobre via Ván Records. "Usurper Of The Earth And Sea" s'écoute ici :





» (Lien direct) HEGEROTH (Melodic Black Metal, Pologne) a mis en ligne une "lyric video" pour le titre "Debased" issu de son nouvel album Disintegration prévu le octobre en auto-production. Tracklist :



1. The Snake

2. Debased

3. The Dirt

4. The Ritual

5. Uplifted

6. The Shepherd

7. The Ring

8. The Queen of Spiders

9. An Accident





» (Lien direct) GODS OF GAIA (Symphonic Death Metal, USA) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "The Redeemer" extrait de son premier long-format As Daylight Dies à venir le 13 octobre sur Wormholedeath. Tracklist :



01. Intro

02. Bow to Me

03. I Want Out

04. As Daylight Dies

05. Interlude

06. The Redeemer

07. Concerto

08. Downfall

09. Conscience

10. Schicksal (Opera)

11. Our Time





