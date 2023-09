»

(Lien direct) OBSCURA (Death technique mélodique, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son album live intitulé A Celebration I – Live In North America qui sortira le 27 octobre via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ici :



1. Forsaken

2. Emergent Evolution

3. Ode To The Sun

4. The Anticosmic Overload

5. Septuagint

6. A Valediction

7. Ocean Gateways

8. Akroasis

9. Orbital Elements II

10. Incarnated