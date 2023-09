»

(Lien direct) SKILTRON (Folk / Power, Argentine) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Bruadarach qui sortira le 1er décembre via Trollzorn Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Triumph & Devotion (Intro)

2. As We Fight

3. This Battle Is My Own

4. Where The Heart Is

5. Proud To Defend

6. Turadh (Instrumental)

7. I Am What I Am

8. A Treasure Beyond Imagination

9. Rob Roy

10. Haste Ye Back

11. Saor Alba (Outro)