(Lien direct) SODOM (Thrash Metal, Allemagne) sortira un EP intitulé 1982 le 10 novembre via SPV / Steamhammer. Le tracklisting et un extrait se découvrent ici :



1. 1982 (Remix)

2. Witching Metal

3. Victims Of Death

4. Let's Fight In The Darkness Of Hell

5. Equinox