(Lien direct) SLOWBURN (Heavy Metal, Espagne) a posté une "lyric video" pour le morceau "On Fire" tiré de son nouvel album Fire Starter qui sort le 17 octobre sur Fighter Records. Tracklist :



01. Psycho War

02. Exiled

03. The Beast

04. On Fire

05. I'm Revenge

06. Two Years

07. Touch the Sky

08. Last Chance

09. Falling

10. The Price of Liberty