»

(Lien direct) No Dawn For The Caliginous Night, le troisième album de CONVOCATION (Funeral Doom / Death Metal) sortira le 24 novembre sur Everlasting Spew Records. En voici un premier extrait avec le titre "Graveless Yet Dead" :



01. Graveless Yet Dead

02. Atychiphobia

03. Between Aether And Land

04. Lepers And Derelicts

05. Procession



No Dawn For The Caliginous Night de Convocation