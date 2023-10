»

(Lien direct) EKTOMORF (Tribal Neo-Metal, Hongrie) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album Vivid Black qui sortira le 8 décembre via AFM Records. L'ensemble se découvre ici :



1. I’m Your Last Hope (The Rope Around Your Neck)

2. Die

3. Never Be The Same Again

4. I Don’t Belong To You

5. Fade Away

6. You Znd Me

7. Vivid Black

8. The Best Of Me

9. You Belong There

10. REM