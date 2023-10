»

(Lien direct) FIREWIND (Heavy/Power, Grèce) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son nouvel album Stand United qui sortira le 1er mars via AFM Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Salvation Day

2. Stand United

3. Destiny Is Calling

4. The Power Lies Within

5. Come Undone

6. Fallen Angel

7. Chains

8. Land Of Chaos

9. Talking In Your Sleep

10. Days Of Grace