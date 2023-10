»

(Lien direct) REVULSED (Brutal Death Metal, Australie) sortira son nouvel album intitulé Cerebral Contamination le 15 décembre prochain sur Everlasting Spew Records. En voici un premier extrait avec le titre "Beyond The Depths Of The Subconscious" :



01. Dawn Of Inhuman Savagery

02. Equitable Sufferance

03. Asomatous Existence

04. Delusional Servitude

05. Beyond The Depths Of The Subconscious

06. Perditional Enslavement

07. Nefarious Devourment

08. Monotheistic Postulation

09. Inconceivable Hallucinations

10. Deistic Repudiation

11. Cerebral Contamination