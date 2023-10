»

(Lien direct) MORTUARY DRAPE (Black / Death / Heavy, Italie) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Black Mirror qui sortira le 3 novembre via Peaceville Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Restless Death

2. The Secret Lost

3. Ritual Unction

4. Drowned In Silence

5. Into The Oblivion

6. Rattle Breath

7. Nocturnal Coven

8. Mistress Of Sorcerer

9. The Unburied

10. Fading Flowers Spell

11. Black Mirror