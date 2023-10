Les news du 23 Octobre 2023 News Les news du 23 Octobre 2023 Ild - Crossfire » (Lien direct) ILD (Black Metal, Norvège) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Den sorte kunst" extrait de son nouvel album Kvern à venir le 3 novembre via Vendetta Records. Tracklist :



Den sorte kunst

Til gjeste

Opp i røyk

Det trekker så kaldt

Og nå skal du dø

Over flammehavet





CROSSFIRE (Thrash Metal, Irlande) a signé sur Wormholedeath pour la sortie le 15 décembre de son premier long-format Switch To Reset dont vous pouvez écouter le morceau-titre sur YouTube. Tracklist :



1. Switch To Reset

2. Book Of The Dead

3. Lost All Control

4. Who Goes There?

5. Coercion

6. Turned To Stone

7. Guns For Hire

8. Prometheus





Mortuary Drape

Under The Sign Of Rebellion

2023 - Agonia Records

