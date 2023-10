»

(Lien direct) EFRAAH ENHSIKAAH (Black Metal, Angleterre) a posté l'écoute intégrale de son premier longue-durée One Thousand Vultures Waiting to Be Fed qui sort le 27 octobre via Osmose Productions. Tracklist :



1. One Thousand Vultures Waiting to Be Fed [8:05]

2. Letharia Vulpina [7:36]

3. Budgeting For Betrayal [5:07]

4. Running Into The Abyss [4:44]

5. Dead Sun Shines Bright [5:00]

6. Cold Blood And Broken Teeth [7:15]

7. Fed [3:25]