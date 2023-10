»

(Lien direct) Moon Healer, nouvel album de JOB FOR A COWBOY (Death Metal Technico-Progressif, USA) à paraître sous les couleurs de Nuclear Blast Records. Après la vidéo de "The Agony Seeping Storm", en voici un nouvel extrait avec le titre "The Forever Rot" à découvrir ci-dessous :



01. Beyond The Chemical Doorway

02. Etched In Oblivion

03. Grinding Wheels Of Ophanim

04. The Sun Gave Me Ashes So I Sought Out The Moon

05. Into The Crystalline Crypts

06. A Sorrow-Filled Moon

07. The Agony Seeping Storm

08. The Forever Rot



Moon Healer de Job for a Cowboy