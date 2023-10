»

(Lien direct) CHILDREN OF BODOM (Heavy/Power metal, Finlande) sortira le 15 décembre via Spinefarm Records le dernier concert de sa carrière donné à Helsinki en 2019. Intitulé A Chapter Called Children Of Bodom – The Final Show In Helsinki Ice Hall 2019, il comprendra la setlist suivante :



1. Under The Grass and Clover

2. Platitudes And Barren Words

3. In Your Face

4. Shovel Knockout

5. Bodom Beach Terror

6. Everytime I Die

7. Halo Of Blood

8. Are You Dead Yet?

9. Blooddrunk

10. I Worship Chaos

11. Angels Don’t Kill

12. Follow The Reaper

13. Deadnight Warrior

14. Needled 24/7

15. Hate Me

16. Hate Crew Deathroll

17. Lake Bodom

18. Downfall