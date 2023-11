»

(Lien direct) CRYPTWORM (Death Metal, Royaume-Uni) sortira son nouvel album intitulé Oozing Radioactive Vomition le 15 décembre prochain via Me Saco Un Ojo Records (vinyle), Pulverized Records (CD) et Extremely Rotten Productions (cassette). En voici un premier extrait avec le titre "Organ Snatcher" à découvrir ci-dessous :



01. Oozing Radioactive Vomition

02. Organ Snatcher

03. Miasmatic Foetid Odour

04. Necrophagous (Postmortal Devourment)

05. Engulfed By Gurgling Purge Fluids

06. Submerged Into Vile Repugnance



Oozing Radioactive Vomition de Cryptworm