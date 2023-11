»

(Lien direct) MOURN THE LIGHT (Heavy/Doom, USA) a posté une vidéo pour le titre "We Are The Light" tiré du split avec High Priest, Ice Howl et Archdruid qui sort le 24 novembre en auto-production. Tracklist :



1. We are the Light - Mourn the Light

2. No One Gets Out Alive - Mourn the Light

3. In The Hall Of The High Priest - High Priest

4. The Wizard's Gold - High Priest

5. Old Men And Their Lies - High Priest

6. Silent Resistance - Ice Howl

7. Final Stand Of The Third Age - Ice Howl

8. Green Outlaw - Archdruid

9. Niseag - Archdruid