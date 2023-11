»

(Lien direct) KONTACT (Heavy Metal, Canada) sortira son premier longue-durée Full Contact le 19 janvier sur Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Emperor of Dreams

2. Doppelgänger

3. Heavy Leather

4. (Return of the) Astral Vampire

5. Ixaxar

6. Watcher at the Edge of Time

7. Bloodchild

8. Spectral Fire