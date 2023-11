Les news du 10 Novembre 2023 News Les news du 10 Novembre 2023 Azathoth's Dream - Pessimystic » (Lien direct) AZATHOTH'S DREAM (Black Metal, USA) a dévoilé le titre "The Moor" extrait de son premier long-format Nocturnal Vampyric Bewitchment prévu le 8 décembre via Iron Bonehead Productions. Tracklist :



A1 Malignant Faith

A2 Instatiable Sanguine Thirst

A3 The Grave

A4 The Moor

A5 Extinguish the Light

B1 Ritual Exsanguination

B2 A Millennia Perished

B3 Winter Dawn

B4 Phantasm





» (Lien direct) PESSIMYSTIC (Death/Black, Canada) a mis en ligne une "lyric video" pour le morceau-titre de son premier EP Burnt Offering à venir le 24 novembre en auto-production. Tracklist :



1. Conquer the Pantheon – 4:05

2. Visions – 6:19

3. Burnt Offering – 4:25

4. Crystalline – 5:05

5. Omnipresent Malevolence – 6:50



Durée totale : 26:47





Feral Forms - Slôdder - Sadhus - Buried Souls

