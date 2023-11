»

(Lien direct) INFECTION CODE (Industrial Thrash Metal, Italie) a publié une vidéo pour le morceau "The Colour Out Of Space" issu de son nouvel opus Sulphur qui sort le 17 novembre chez Time To Kill Records. Tracklist :



01. Maze Of Death

02. The Colour Out Of Space

03. Evil Side Of Mercy

04. Deleted Error

05. Old Viral Order

06. Protoplasm Hope

07. Something Wicked This Way Comes

08. Blinded By Fear

09. Lurking Creepy Love