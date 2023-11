»

(Lien direct) SARTEGOS (Black/Death Metal, Espagne) rassemble ses démos et ses parties de split dans une compilation intitulée "Portais" le 15 Décembre prochain chez I, Voidhanger Records. L'ensemble se découvre sur Bandcamp :



1. Cripta

2. Sangue do Carneiro

3. A Serpe do Escarnio

4. Intro

5. A Porta do Alem

6. Negrumante

7. Mortualha

8. Altar Petreo, Sanguento

9. Ti Que Fitas Dende a Escuridade

10. A Chegada do Inominavel

11. Outro

12. As Asas do Morcego

13. Umha Dança de Estrelas Negras

14. Ele Viu As Suas Maos

15. Lume do Visitante - Morrer no Nascente



Portais de SARTEGOS