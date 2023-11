»

(Lien direct) SLOPE (Hardcore / Fusion, Allemagne) sortira son nouvel album intitulé Freak Dreams le 2 février 2024 sur Century Media Records. En voici un nouvel extrait avec le clip vidéo de "It's Tickin'" :



01. Talk Big

02. It's Tickin'

03. Chasing Highs

04. Nosedive

05. Hectic Life

06. It's Always You

07. True Blue

08. NBQ

09. WHY SAD

10. Ain't Easy

11. Freak Dreams

12. Out Of The Blue Into The Black