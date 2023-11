»

(Lien direct) CONTORTED (Death Metal, Norvège) vient de sortir son premier EP Deities of Uncreation via Formkraft Produksjon. À cette occasion le groupe a mis en ligne une vidéo pour le titre "Eon of the Dissident". Tracklist :



1. Winds of Omen

2. Deities of Uncreation

3. Eon of the Dissident

4. Usurper

5. Carnal Endeavor